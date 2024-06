Ο Νταβίντ Κάρμο ήταν πρώτος σε ανακτήσεις μπάλας στον τελικό του Conference League και η UEFA ξεχώρισε το συγκεκριμένο στατιστικό για να τον αναφέρει ως... βράχο.

Η UEFA συνεχίζει να αναφέρει τον Ολυμπιακό στα social media μετά τη μεγάλη επιτυχία του ελληνικού συλλόγου με την κατάκτηση του Conference League.

🔴⚪️ David Carmo was a rock in the #UECLfinal 🪨 pic.twitter.com/YOpfR9esAk