Με Τζολάκη και Κοτάρσκι οι δέκα κορυφαίες αποκρούσεις του Conference League (vid)

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης του Ολυμπιακού και ο Ντομινίκ Κοτάρσκι του ΠΑΟΚ βρίσκονται στη λίστα της UEFA με τις δέκα κορυφαίες αποκρούσεις της σεζόν στο Conference League.

Η UEFA σύλλεξε τις κορυφαίες αποκρούσεις της φετινής σεζόν σε ένα βίντεο για το Conference League και φυσικά, έχουν ελληνικό χρώμα.

🧤 10 brilliant saves from the 2023/24 Europa Conference League season 🔥



Which one is your favourite? 🤔@UKEnterprise || #UECLsaves || #UECL pic.twitter.com/CvYZfB23FL