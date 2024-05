Ο Πορτογάλος χαφ έκανε και εκείνος το... ξέσπασμά του στους πανηγυρισμούς του, φίλησε το μετάλλιό του και ευχαρίστησε τον κόσμο του Ολυμπιακού.

Ο Τσικίνιο σε βίντεο που ανέβηκε στον επίσημο λογαριασμό του Conference League, της διοργάνωσης που πήρε η ομάδα του, μίλησε από καρδιάς για τη στήριξη του κόσμου του Ολυμπιακού. Ο Πορτογάλος φίλησε το μετάλλιό του και επισήμανε: «Ευχαριστούμε όλους τους φιλάθλους μας για τη στήριξη. Το αξίζαμε αυτό το επίτευγμα. Αυτό είναι για όλους εσάς. Σας ευχαριστούμε».

"This is for all of you."



Chiquinho with a message to the Olympiacos fans #UECLfinal pic.twitter.com/Ctg8bmeXN7