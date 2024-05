Ο «μήνας του μέλιτος» για τον Συλαϊδόπουλο: Κατέκτησε δύο ευρωπαϊκούς τίτλους με τον Ολυμπιακό μέσα σε 37 μέρες (vids)

Αν υπάρχει ένα πρόσωπο που ενώνει τις ευρωπαϊκές επιτυχίες της ομάδας Νέων και των Ανδρών του Ολυμπιακού, τότε αυτό είναι του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου που μέσα σε 37 μέρες, πανηγύρισε δύο ευρωπαϊκά τρόπαια, τα πρώτα για το ελληνικό ποδόσφαιρο σε συλλογικό επίπεδο.

22 Απριλίου. Η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού ολοκληρώνει το μαγικό ταξίδι της στο UEFA Youth League (Champions League Νέων), επικρατώντας με το επιβλητικό 3-0 της Μίλαν στον μεγάλο τελικό της Νιόν, στην Ελβετία και κάνοντας δικό της τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο ελληνικής ομάδας σε συλλογικό επίπεδο, έχοντας πετάξει εκτός συνέχειας κλαμπ όπως η Ίντερ, η Μπάγερν Μονάχου, η Λανς και η Ναντ.

29 Μαΐου. Ακριβώς 37 μέρες μετά. Ο Ολυμπιακός δεν... χόρτασε με την επιτυχία των Νέων και τα λόγια περί «παραδείγματος» προς τους μεγάλους παίρνουν σάρκα και οστά στο γήπεδο της OPAP Arena. Το γκολ του Ελ Καμπί στο 116' στέλνει στον... 7ο ουρανό τους οπαδούς των «ερυθρολεύκων» και οι Πειραιώτες κατακτούν το Conference League κόντρα στη Φιορεντίνα.

