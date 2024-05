Στην Αθήνα για τον τελικό του Ολυμπιακού ο Ρομπέρτο: «Πάμε να γράψουμε ιστορία όλοι μαζί» (vid)

Ο Ισπανός πρώην γκολκίπερ του Ολυμπιακού, Ρομπέρτο Χιμένεθ έφτασε στην Αθήνα και έστειλε το μήνυμά του από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» ενόψει του αποψινού τελικού με τη Φιορεντίνα.

Στην OPAP Arena θα βρίσκεται ο Ρομπέρτο για να δει από κοντά τον τελικό του Ολυμπιακού με τη Φιορεντίνα. Μάλιστα ο Ισπανός γκολκίπερ που φόρεσε στο παρελθόν την ερυθρόλευκη φανέλα έστειλε από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» το μήνυμα του στους φίλους του Ολυμπιακού.

«Γειά σας παιδιά! Μόλις προσγειώθηκα στην Αθήνα. Δεν θα μπορούσα να χάσω την ευκαιρία να απολαύσω τον αποψινό αγώνα. Πάμε να γράψουμε ιστορία όλοι μαζί όπως μόνο εσείς ξέρετε. Τα λέμε στο γήπεδο. Πάμε Ολυμπιακέ», ανέφερε.

Roberto is HERE! Red and white #family is HERE! ❤️🤍#Olympiacos #WeKeepOnDreaming #UECLfinal pic.twitter.com/IP7TeBizf2