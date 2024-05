Ο Κώστας Φορτούνης έκανε μια... ζογκλερική ενέργεια στην προπόνηση του Ολυμπιακού στην «OPAP Arena» μια μέρα πριν τον τελικό του Conference League με τη Φιορεντίνα.

Με προπόνηση στην «OPAP Arena» ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός την προετοιμασία του για τον μεγάλο τελικό του Conference League κόντρα στη Φιορενίνα στη Νέα Φιλαδέλφεια (29/5, 22:00). Κατά το δίτερμα των παικτών του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ο Κώστας Φορτούνης έκανε μια... μαγική ενέργεια και δείχνει «ορεξάτος» ενόψει Βιόλα.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός απέφυγε πέντε συμπαίκτες του που ήταν στην αντίπαλη ομάδα και με «σκαφτή» μπαλιά έβγαλε τον Ποντένσε τετ α τετ και ο Πορτογάλος εκτέλεσε άψογα τον Τζολάκη. Η UEFA ανέβασε στα Social Media αυτό το στιγμιότυπο και... χειροκρότησε τόσο την κούρσα όσο και το τελείωμα.

🇬🇷 The run and the finish 👏#UECLfinal || @olympiacosfc pic.twitter.com/fEkfBZeW3G