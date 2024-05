Με το «We Are The Champions» η πρόβα του νικητή Ολυμπιακού στην ΟΠΑΠ Arena

To τεστ της UEFA για το ενδεχόμενο ο Ολυμπιακός να επικρατήσει της Φιορεντίνα και να κατακτήσει το Europa Conference.

Στους ρυθμούς του τελικού του Europa Conference League μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φιορεντίνα, κινείται η Αθήνα, με τις προετοιμασίες να κορυφώνονται, καθώς το μεγάλο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για αύριο στις 22:00 στην ΟΠΑΠ Αrena.

Μεταξύ αυτών, ήταν φυσικά και η κατάληξη που θα έχει η αυριανή βραδιά... Με το ποιος δηλαδή θα κατακτήσει το τρόπαιο.

Η UEFA έκανε τεστ και για τις δύο ομάδες όπως μπορείτε να δείτε στην φωτογραφία, με τον φωτεινό πίνακα στο γήπεδο της ΑΕΚ να έχει το σήμα του Ολυμπιακού και την λέξη winners (σ.σ νικητές) από κάτω, η οποία καλύπτεται από το test.

Την ίδια ώρα από τα μεγάφωνα έπαιζε το We Are The Champions των Queen...