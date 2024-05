Ο Κ. Νικολακόπουλος κάνει στο blog του στο gazzetta μία παρατήρηση ενόψει του τελικού με τη Φιορεντίνα με αφορμή το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Αντί προλόγου: Έτσι είναι οι σωστοί σύμμαχοι. Τη μία σεζόν ο ένας (ΑΕΚ 2018) και την άλλη ο άλλος (ΠΑΟΚ 2019) το πρωτάθλημα. Και μετά πάλι τη μία σεζόν ο ένας (ΑΕΚ 2023) και την άλλη ο άλλος (ΠΑΟΚ 2024) το πρωτάθλημα.

Το ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό στην (όχι κατάμεστη) Λεωφόρο έβγαλε και τις δύο εικόνες του Ολυμπιακού κατά τη φετινή σεζόν.

Κατ΄ αρχάς την εικόνα της ομάδας που δεν μπορεί να αντιδράσει, και κάνει πίσω, όταν ο αντίπαλος της μπαίνει πιο αποφασιστικά και πιο δυναμικά στο παιχνίδι-με γνωστή τη συνέχεια, να προηγείται ο αντίπαλος εύκολα η, δύσκολα στο σκορ και να αποκτάει τον πρώτο λόγο μέσα στο παιχνίδι.

Στη συνέχεια την εικόνα μίας ομάδας που μπορεί να κυριαρχήσει η ίδια και να κάνει τη διαφορά στριμώχνοντας άγρια τον όποιο αντίπαλο της-με επίσης γνωστή τη συνέχεια, να απειλεί και να γίνεται πολύ επικίνδυνος ο Ολυμπιακός με δυνατότητα να σκοράρει με τεράστια ευκολία.

Το πρόβλημα παραμένει το ίδιο που υπήρχε από την αρχή της σεζόν, η έλλειψη ισορροπίας σε όλα τα επίπεδα (εντός κι εκτός έδρας, άμυνας κι επίθεσης), κάτι που πλέον περιμένουμε να το λύσει ο Μεντιλίμπαρ τη νέα σεζόν κάνοντας κανονικά προετοιμασία και με μεταγραφές να υπηρετούν το πλάνο του. Απλά προσευχόμαστε, έστω για ένα ματς, τον ευρωπαϊκό τελικό, να δούμε τον Ολυμπιακό σε όσο το δυνατό μεγαλύτερη και καλύτερη ισορροπία στο παιχνίδι.

Αυτό, πάντως, που έκανε ο Ολυμπιακός στη Λεωφόρο, να επιτεθεί σφόδρα κατά του Παναθηναϊκού κάποια στιγμή, να γίνει εξαιρετικά επικίνδυνος και να βάλει δύο γκολ μέσα ένα οκτάλεπτο (73-81), είναι ακριβώς αυτό στο οποίο πρέπει να εστιάσουμε. Γιατί πραγματικά η ομάδα το έχει αυτό. Έχει αποδείξει επανειλημμένως ότι μπορεί να το κάνει είτε υπό νορμάλ συνθήκες, είτε ακόμη και κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες.

Να σας θυμίσω ότι με δύο τέτοια ξεσπάσματα πήρε την απίστευτη νίκη 4-2 μέσα στην Αγγλία επί της Άστον Βίλα: τα δύο πρώτα γκολ μέσα σε 13 λεπτά (16-29) και τα άλλα δύο γκολ μέσα σε 11 λεπτά (56-67)! Και με άλλα δύο παρόμοια ξεσπάσματα είχε κάνει το απίστευτο 6-1 επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ: δύο γκολ μέσα σε 12 λεπτά (36’-45+3΄) και άλλα δύο γκολ μέσα σε 10 λεπτά στην παράταση (93-103)! Ακόμη και η πιο θεματική νίκη του Ολυμπιακού του Μεντιλίμπαρ στο πρωτάθλημα, το 4-1 στην Τούμπα επί του ΠΑΟΚ, ήταν με δύο γκολ μέσα σε εφτά λεπτά (83-90).

Είναι ένας κανόνας, που κάθε μεγάλη ομάδα πρέπει να τον σέβεται. Όταν βρεις τον άλλο μπόσικο, πρέπει να επιδιώξεις να του καταφέρεις κι άλλο κτύπημα, ενδεχομένως το τελικό. Δεν πρέπει να τον αφήσεις να βρει τα κουράγια του και να σηκωθεί εύκολα όρθιος. Και το γράφω αυτό κι ενόψει τελικού, γιατί η Φιορεντίνα είναι μία ομάδα που αν της βάλεις γκολ και μετά πας πίσω απλά να το κρατήσεις, θα σε κτυπήσει. Πέρυσι, στον τελικό της ίδιας διοργάνωσης με τη Γουέστ Χαμ, οι Άγγλοι άνοιξαν το σκορ στο 62’ και οι Ιταλοί μέσα σε πέντε λεπτά (67’) είχαν ισοφαρίσει…

Θα μου πείτε ότι όλο αυτό έχει νόημα αρκεί πρώτα να σκοράρει ο Ολυμπιακός στον τελικό και ότι κατ΄ επέκταση τίποτα δεν μπορούμε να θεωρούμε δεδομένο. Αλήθεια είναι. όπως είναι κι αλήθεια ότι ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ είναι γενικά ομάδα που μπορεί να βάλει ένα τσουβάλι γκολ, αλλά και να μην σκοράρει καθόλου (βλέπε 0-2 από τον ΠΑΟ, 0-1 από την ΑΕΚ και 0-1 από τη Φενέρμπαχτσε). Αλλά σε γενικές γραμμές πρέπει να αποδεχθούμε ότι το πιο εύκολο είναι να σκοράρει και το πιο δύσκολο να μην φάει γκολ…

Κι όσο θυμάμαι το πρώτο γκολ του ΠΑΟ προχθές. Βολέ γκολκίπερ, ο Ρέτσος να χάνει την κεφαλιά από τον Γερεμέγεφ, ο Ρόντινεϊ να παίζει τον Μπερνάρντ από μακριά, ο Όρτα να παίζει τον Μπακασέτα από ακόμη πιο μακριά, με τους δύο «ερυθρόλευκους» να αφήνουν τους δύο «πράσινους» με όλο τον χώρο και τον χρόνο να πασάρουν όπως θέλουν. Κάπως έτσι η μπάλα έφτασε εύκολα στον Μαντσίνι, με τον Ρίτσαρντς να ολοκληρώνει την αλυσίδα των κακών τοποθετήσεων κάνοντας το πέναλτι.

Μία φάση «έλεος» αμυντικά για τον Ολυμπιακό.

Άσχετο:

Είναι φοβερό αυτό που είπε ο Γιόβετιτς στη συνέντευξη του στην Ιταλία-πέρυσι στους τελικούς των Κυπέλλων Ευρώπης είχαν παίξει όλες οι πρώην ομάδες του! Η Μάντσεστερ Σίτι με την Ίντερ στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ, η Σεβίλλη στον τελικό του Γιουρόπα Λιγκ και η Φιορεντίνα στον τελικό του Κόνφερενς Λιγκ!!! «Φέτος ήταν η σειρά μου να πάω τελικό», είπε ο Μαυροβούνιος, ο οποίος έχει ζήσει τόσα και τόσα στο ποδόσφαιρο, αλλά δεν έχει παίξει ποτέ σε ένα τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης, άρα θα κάνει αμάν και πώς να παίξει στις 29 του μήνα.

Παρεμπιπτόντως, με τον Γιόβετιτς είναι δύσκολο να αποδεχθείς πώς μετά το 1-1 με τον Άρη δεν έπαιξε ούτε λεπτό, ώσπου μπήκε στη Λεωφόρο την Κυριακή και γύρισε το παιχνίδι συνδυαζόμενος συνεχώς με τον Ποντένσε. Θυμάμαι ότι στο Χαριλάου είχε γίνει αλλαγή στο 67’ κι έκτοτε ο Ολυμπιακός έκανε μία τελική έως το 95’. Ο Γιόβετιτς, κοιτάζοντας τις σημειώσεις μου, είχε σκοράρει στη φάση που ακυρώθηκε το γκολ λόγω επέμβασης του VAR για φάουλ του Ζέλσον στην αρχή της φάσης. Είχε μία κεφαλιά που έδιωξε σωτήρια ο Κουέστα, είχε κάνει δύο πάσες για φάσεις σε Ζέλσον κι Ελ Κααμπί και είχε κερδίσει ένα φάουλ σε απολύτως πλεονεκτική θέση, στο ημικύκλιο της περιοχής, με τον Φορτούνη να αστοχεί στην εκτέλεση.

Είχε κάνει και πολλά λάθη ο Γιόβετιτς εκείνη την ημέρα, στην οποία όλος ο Ολυμπιακός μετά το 25΄ δεν ήταν καλός, όμως ήταν ο πιο επικίνδυνος παίκτης. Κι από τότε είχε χαθεί. Καταλαβαίνω παράπονα του προπονητή για την αδυναμία του ανασταλτικά, όμως από ένα 34χρονο επιθετικογενή παίκτη είναι δύσκολο να πάρεις και πολλές βοήθειες στην άμυνα, σε διάρκεια. Από την άλλη, όπως αποδείχθηκε τόσες φορές κατά τη φετινή σεζόν στην περίπτωση του Γιόβετιτς μπορείς να πάρεις πολλά πράγματα επιθετικά, έστω με χρησιμοποίηση του περισσότερο ως αλλαγή και λιγότερο ως βασικού.

Για του λόγου το αληθές τα στατιστικά του: έχει βάλει οκτώ γκολ κι έχει φτιάξει εφτά…

Η φωτογραφία της ημέρας:

Εν τέλει, αποδείχθηκε πως όσα στραβά αποτελέσματα κι αν είχε κάνει ο Ολυμπιακός σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος, εφόσον έπαιρνε το παιχνίδι στην Τούμπα πριν δέκα ημέρες θα διεκδικούσε σοβαρά το πρωτάθλημα ο ίδιος μέχρι την τελευταία αγωνιστική με την ΑΕΚ.

Κι όσο το σκέφτομαι εκείνο το παιχνίδι, τόσο και βλέπω πόσα λάθος πράγματα είχαν γίνει εκείνη την βραδιά από πλευράς του Ολυμπιακού, τόσο, και κυρίως από αυτούς, από τους παίκτες του, που κώλωσαν μπροστά στην αποφασιστικότητα των παικτών του ΠΑΟΚ, όσο κι από τον προπονητή του. Δεν μπορεί να είναι δικαιολογία η ρεβάνς με την Άστον Βίλα τρεις ημέρες νωρίτερα, όταν ο Ολυμπιακός παίζει το τελευταίο του χαρτί για το πρωτάθλημα και το καίει έτσι.

Με τον Μεντιλίμπαρ να προτιμάει βασικό τον πλέον ντεφορμέ παίκτη του, τον Μασούρα, αφήνοντας στον πάγκο τον πλέον φορμαρισμένο, τον Ποντένσε, που είχε παίξει 60 λεπτά κόντρα στη Βίλα κι όχι ολόκληρο το 90λεπτο. Επιπλέον, να μην δίνει ούτε λεπτό συμμετοχής στο Γιόβετιτς και να επιλέγει για βασικό ένα ημίχρονο τον Ναβάρο, αποσύροντας τον εσπευσμένα από την ανάπαυλα κι ενώ υπήρχε το κακό προηγούμενο των δύο προηγούμενων ντέρμπι με τον Ισπανό φορ: τα 73 λεπτά αρνητικής παρουσίας του στο Ολυμπιακός-ΠΑΟ 1-3 και τα 36 λεπτά άφαντος ως αλλαγή στο ΑΕΚ-Ολυμπιακός 1-0 (έπρεπε να δούμε και τρίτη ήττα σε ντέρμπι με τον Ναβάρο μέσα;).

Ξέρουν κι οι πέτρες ότι αν ο Λουτσέσκου πάει μπροστά στο σκορ στην Τούμπα, είναι μαθηματικά απίθανο να του το γυρίσεις. Άρα, έπρεπε ο Ολυμπιακός να κοιτάξει να αποφύγει να φάει γρήγορο γκολ, κάτι στο οποίο δεν ωφέλησε η ενδεκάδα με την οποία ξεκίνησε. Ακόμη κι ο 34χρονος Κίνι έδειξε ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε δύο δύσκολα παιχνίδια μέσα σε τρεις ημέρες-ο Αποστολόπουλος που είχε μπει στη θέση του ήταν σαφώς καλύτερος, όπως άλλωστε και στο 2-0 επί της ΑΕΚ.

Η μαγική λέξη στο ποδόσφαιρο πλέον είναι μία, διαχείριση. Μόνο όταν κάνεις καλή διαχείριση μπορείς να σταθείς όρθιος για τους στόχους σου. Σκέφτομαι ότι ο Ολυμπιακός κέρδιζε 2-0 την Άστον Βίλα στη ρεβάνς την Πέμπτη, άρα το συνολικό σκορ ήταν 6-2, γύρω στο 75ο λεπτό. Δεν θα μπορούσαν να βγουν με αλλαγή ο Έσε κι ο Τσικίνιο αφού ο προπονητής τους υπολόγιζε για βασικούς στην Τούμπα την Κυριακή; Να έπαιρναν λίγες ανάσες; Αφού δικαιούσαι πέντε αλλαγές γιατί να κάνεις τις τρεις; Πόση ζημιά να πάθαινε η ομάδα μπαίνοντας στο τέλος ο Αλεξανδρόπουλος κι ο Καρβάλιο με το σκορ 6-2 και τον Έμερι να βάζει αλλαγές 20χρονα παιδιά για την εμπειρία;

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το τεράστιο έργο που έχει ήδη κάνει ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό-γι΄ αυτό άλλωστε και χαρήκαμε όλοι που θα μείνει και του χρόνου. Νομίζω όμως ότι κάποιες, ας τις πούμε, λεπτομέρειες θα μπορούσε να τις είχε διαχειριστεί αλλιώς.

Και για το τέλος ένα

Despite securing European football for next season, Olympiacos finish outside the top two in successive seasons for the first time since 1994 - 30 years.



Not sure their fans will care that much if they win the Conference League at Agia Sophia 😅