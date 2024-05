Ο Αντρέα Μπελότι συμμετείχε στη φωτογράφιση της Φιορεντίνα ενόψει του τελικού με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια για το Conference League. Το μήνυμα του Λούκας Μπελτράν.

Αντίστροφα κυλάει ο χρόνος για τον τελικό του Conference League ανάμεσα στη Φιορεντίνα και τον Ολυμπιακό στην «OPAP Arena» της Νέας Φιλαδέλφειας με τις δυο διεκδικήτριες του τίτλου να προετοιμάζονται για τη μεγάλη βραδιά της 29ης Μαΐου. Ποδοσφαιριστές των δυο ομάδων θα φωτογραφηθούν για τις ανάγκες του μεγάλου «ραντεβού», με την επίσημη σελίδα του Conference League στο Twitter/X να ανεβάζει ένα video από το photoshooting των Βιόλα με «μοντέλο» τον διεθνή Ιταλό σέντερ φορ, Αντρέα Μπελότι.

📹 BTS with Andrea Belotti 👀 #UECL || @acffiorentina pic.twitter.com/gdX7LZvMtX

Από την πλευρά του ο Αργεντινός επιθετικός της Φιορεντίνα, Λούκας Μπελτράν, έστειλε μήνυμά του προς τους οπαδούς της ομάδας του μέσω των Social Media της διοργάνωσης λέγοντας: «Γεια σας φίλοι της Βιόλα, είμαι ο Λούκα Μπελτράν. Τα λέμε από την Αθήνα. Πάμε!».

💜 A message from Lucas Beltrán ahead of the #UECLfinal 😁 pic.twitter.com/UJQNGtj7bW