Ιμπόρα: «Υπέροχη ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκης, συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε»

Ο Βιθέντε Ιμπόρα έκανε ανάρτηση για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Conference League και στάθηκε στην ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία καθώς νίκησε με 2-0 την Άστον Βίλα και με συνολικό 6-2 πέρασε στον μεγάλο τελικό του Conference League, γράφοντας ιστορία.

FINALISTS @europacnfleague 🔴⚪️

You all deserve it @olympiacosfc



Amazing night and wonderful atmosphere at Karaiskakis 🔥



Let’s keep dreaming. #PAME #OLYMPIACOS #HISTORY pic.twitter.com/mTkaep4Lrz