Φωτογραφία από το «Βίλα Παρκ» με τέσσερα υψωμένα δάχτυλα τράβηξαν μετά τον θρίαμβο του Ολυμπιακού οι Βαγγέλης Μαρινάκης, Μιλτιάδης Μαρινάκης και Σωκράτης Κομινάκης.

Ιστορικός θρίαμβος για τον Ολυμπιακό μέσα στο Μπέρμιγχαμ. Οι «ερυθρόλευκοι» έζησαν στο «Βίλα Παρκ» μια από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές βραδιές της ιστορίας τους, επικράτησαν με 4-2 και έκαναν αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στον τελικό του Conference League.

Παρών ήταν και ο Βαγγέλης Μαρινάκης στο «Βίλα Παρκ», με τον ισχυρό άνδρα του Ολυμπιακού να γνωρίζει την αποθέωση μέσα στο Μπέρμπιγχαμ και να πανηγυρίζει μαζί με τους φιλάθλους της ομάδας που βίωσαν από κοντά την ιστορική βραδιά.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ! / WE KEEP ON DREAMING! 🔴⚪️ pic.twitter.com/i08ucsZ5YF