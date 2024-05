Την πλήρη αποθέωση από τον κόσμο του Ολυμπιακού δέχθηκε ο πρόεδρος της ομάδας, Βαγγέλης Μαρινάκης μετά το παιχνίδι κόντρα στην Άστον Βίλα.

Ο Ολυμπιακός έφυγε με το ιστορικό 4-2 από την έδρα της Άστον Βίλα και έβαλε τις βάσεις για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

Μετά το παιχνίδι, εκτός από το πάρτι μεταξύ των παικτών και του κόσμου , αποθεώθηκε και ο πρόεδρος της ομάδας, Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος πέρασε από μπροστά από την κερκίδα με υψωμένη την γροθιά.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ! / WE KEEP ON DREAMING! 🔴⚪️ pic.twitter.com/i08ucsZ5YF