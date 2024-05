Η μαγεία του ημιτελικού στο Νησί και το μεγάλο «ατού» του Ολυμπιακού

Ο Γιάννης Σαπουντζάκης γράφει από το Μπέρμιγχαμ για το γοητευτικό «Villa Park» αλλά και για την προσέγγιση των Άγγλων στο ματς που μπορεί να εξελιχθεί σε «ατού» για τον Ολυμπιακό.

Αποστολή: Γιάννης Σαπουντζάκης

Το ημερολόγιο δείχνει, αισίως, 2 Μαΐου και ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για ένα ακόμα σπουδαίο ευρωπαϊκό του βράδυ. Αυτή η φράση αρκεί για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος της επιτυχίας των ερυθρόλευκων φέτος στα Κύπελλα Ευρώπης. Έγιναν η πρώτη ελληνική ομάδα που φτάνει σε ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά το 1996. Δεν είμαστε δα και συνηθισμένοι ως ελληνικό ποδόσφαιρο σε ανάλογες πορείες των εκπροσώπων μας.

Η μαγεία ενός παραδοσιακού βρετανικού γηπέδου

Από το μεσημέρι της Τετάρτης το Gazzetta βρίσκεται στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αγγλίας, το Μπέρμιγχαμ. Σε ένα προάστιο αυτού, το Γουίτον, εδρεύει και η αντίπαλος του Ολυμπιακού. Το «Villa Park» συνιστά ένα κόσμημα αρχιτεκτονικής.

Είναι αυτά τα συναισθήματα που βγάζουν σε κάθε άνθρωπο που αγαπάει το ποδόσφαιρο τα βρετανικά γήπεδα, που σε κάνουν να ζηλεύεις. Έστω για μία στιγμή, θα σκεφτείς πόσο όμορφο θα ήταν να είναι έτσι και η δική μας ποδοσφαιρική καθημερινότητα. Αλλά, ας μην ξεφεύγουμε. Για την περίσταση είμαστε απλά και μόνο επισκέπτες σε ένα γήπεδο που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σύγχρονο, αλλά, σε κερδίζει και μόνο που το βλέπεις να ξεπροβάλει στο τέλος του δρόμου.

Λίγο τα λιοντάρια στις πύλες του, λίγο αυτό το κλασικό βρετανικό τούβλο, σε βοηθούν να μπεις αμέσως στο κλίμα. Ένας από τους τοίχους πέριξ του γηπέδου είναι αφιερωμένος στην μεγαλύτερη επιτυχία του συλλόγου στα Κύπελλα Ευρώπης. Την κατάκτηση του Πρωταθλητριών το 1982, στο Ρότερνταμ επικρατώντας με 1-0 της Μπάγερν Μονάχου. Έξω από την ρεσεψιόν δεσπόζει το άγαλμα του Γουίλιαμ ΜακΓκρέγκορ. Του ιδρυτή της Football League και επί σειρά ετών παράγοντα της Βίλα.

Στους εσωτερικούς χώρους του γηπέδου καταλαβαίνει κανείς πως πρόκειται για ένα γήπεδο παλιό, αλλά τόσο μα τόσο γοητευτικό. Υπάρχουν πολλά bars πίσω από τις εξέδρες έτσι ώστε οι φίλαθλοι να μπορούν να περάσουν εκεί χρόνο πριν την πρώτη σέντρα. Άλλωστε, ένας ποδοσφαιρικός αγώνας στην Αγγλία, διαρκεί πολύ περισσότερο από 90΄. Είναι μια γιορτή.

Το μεγάλο «ατού» του Ολυμπιακού

Στο ιστορικής σημασίας ματς της Πέμπτης, ο Ολυμπιακός μοιάζει να έχει ένα σπουδαίο πλεονέκτημα έναντι της αντιπάλου του. Ο οργανισμός των Πειραιωτών ζει και αναπνέει για τους δύο ημιτελικούς. Οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού «μασάνε σίδερα» για να πάρουν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Πριν ακόμα φτάσουμε στο Μπέρμιγχαμ, υπήρχε στο μυαλό η πάγια πεποίθηση των Άγγλων πως το πρωτάθλημά τους είναι ανώτερο από κάθε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Πολύ περισσότερο από την τρίτη τη τάξει, το Europa Conference League.

Φτάνοντας στην πόλη και στο γήπεδο το απόγευμα της Τετάρτης, οι εικόνες που συναντήσαμε, δυνάμωσαν την παραπάνω σκέψη. Είναι αυτά τα κομμάτια που αν τα βάλεις στη σειρά και φτιάξεις το παζλ, αντιλαμβάνεσαι πως προσεγγίζει ένας οργανισμός ένα παιχνίδι. Στην συνέντευξη Τύπου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν υπήρξαν παρά μόνο τρεις Άγγλοι δημοσιογράφοι.

Στην μπουτίκ της Άστον Βίλα, δεν υπήρχε ούτε ένα αναμνηστικό ενόψει του αγώνα με την ελληνική ομάδα. Μα δεν γίνεται αυτό! Όταν παίζεις ένα ιστορικό ματς, θέλεις να δημιουργήσεις και κάτι που θα το θυμίζει στον κόσμο της ομάδας μετά από χρόνια. Πέριξ του γηπέδου απόλυτη ησυχία, καμία ιδιαίτερη νότα ενόψει του σπουδαίου αγώνα. Μοναδική εξαίρεση, ίσως, κάποια χαρτόνια τοποθετημένα στα καρεκλάκια για να τα σηκώσουν άπαντες στην είσοδο των ομάδων και να δημιουργήσουν ένα όμορφο κορεό.

Θα αναρωτηθείτε «κατακτά κάθε μέρα ευρωπαϊκό τρόπαιο η Άστον Βίλα για να το υποτιμήσει;». Ασφαλώς και όχι, είναι η απάντηση.

Η συγκυρία, όμως, την θέλει να παλεύει για μία θέση στην τετράδα της φετινής Premier League που θα της εξασφαλίσει και ένα εισιτήριο για το επόμενο Champions League. Μάλιστα, οι πιθανότητές της να τα καταφέρει, είναι αυξημένες.

Δεν αναιρεί αυτό ότι οι Άγγλοι παραμένουν όχι μόνο το φαβορί της σειράς με τον Ολυμπιακό, αλλά και της διοργάνωσης. Όμως, ενδεχομένως, ο τρόπος προσέγγισης της αναμέτρησης από πλευράς τους, να εξελιχθεί σε ένα «όπλο» στα χέρια του Μεντελίμπαρ και των ποδοσφαιριστών του.

Ίσως, βέβαια, η αντιμετώπιση των Άγγλων να έρχεται σε αντίθεση με το παρελθόν του ανθρώπου που κάθεται στην άκρη του πάγκου της Βίλα. Ο Ουνάι Έμερι μετράει τέσσερα ευρωπαϊκά τρόπαια. Όλα εξ’ αυτών, όμως, έχοντας τα ηνία ισπανικών ομάδων. Τρεις φορές με την Σεβίλλη και μία με την Βιγιαρεάλ. Ο Ολυμπιακός ελπίζει να του χαλάσει τα σχέδια κατάκτησης της κορυφής και με αγγλικό κλαμπ. Αν, τελικώς, θα τα καταφέρει θα το γνωρίζουμε το βράδυ της προσεχούς Πέμπτης μετά και την ολοκλήρωση του επαναληπτικού στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Το πρώτο βήμα, πάντως, is just around the corner!