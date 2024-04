Μια καλοκουρδισμένη ομάδα με μπροστάρη τον προπονητή της, Ουνάι Έμερι και σημείο αναφοράς τον all around φορ Όλι Γουότκινς. Αυτή είναι η Άστον Βίλα που θα βρει μπροστά του ο Ολυμπιακός στα ημιτελικά του Conference League.

Ιστορική βραδιά για τον Ολυμπιακό η 18η του Απριλίου. Οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να φύγουν από την Πόλη με το εισιτήριο των ημιτελικών του Conference League στα χέρια τους. Εκεί θα βρουν την Άστον Βίλα η οποία έζησε επίσης μια ιστορική βραδιά καθώς για πρώτη φορά μετά από 42 χρόνια θα δώσει το «παρών» σε ημιτελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Πρόκειται για το φαβορί της κατάκτησης του φετινού Conference League. Μια ομάδα με πολλά δυνατά χαρακτηριστικά. Μπροστάρης ο προπονητής της, ο Ουνάι Έμερι που από την ημέρα που ανέλαβε άλλαξε ολοκληρωτικά το επίπεδο των «χωριατών». Σημείο αναφοράς ο Όλι Γουότκινς που έχει μεταμορφωθεί στον τέλειο all around σέντερ φορ της νέας εποχής.

Τον Οκτώβρη του 2022, η Άστον Βίλα αποφάσισε να αλλάξει σελίδα. Απομάκρυνε τον Στίβεν Τζέραρντ και «έσπασε» τη ρήτρα των έξι εκατομμυρίων ευρώ που είχε ο Έμερι με τη Βιγιαρεάλ, επαναφέροντας τον Βάσκο στην Premier League. Οι «χωριάτες» εκείνη τη στιγμή βρισκόντουσαν στην 16η θέση της βαθμολογίας, δίνοντας το τιμόνι στον Έμερι που είχε μπροστά του πολλή δουλειά.



And the rest is history. Ο Έμερι κατάφερε να επαναφέρει την Άστον Βίλα στην Ευρώπη μετά από 12 χρόνια, τερματίζοντας στην 7η θέση της βαθμολογίας. Από την ημέρα που έκανε το ντεμπούτο του στη Βίλα, οι «χωριάτες» έχουν συγκεντρώσει 111 βαθμούς, πίσω μόνο από τις Μάντσεστερ Σίτι, Άρσεναλ και Λίβερπουλ.

Most Premier League home wins since Unai Emery's first game in charge of Aston Villa: ◉ 20 - Aston Villa ◎ 20 - Liverpool ◎ 20 - Man City ◎ 19 - Arsenal ◎ 19 - Man Utd There's no place like Villa Park. 🏡 #AVLWOL | @bet365 | #Ad pic.twitter.com/0nhVFHCChJ

Το τελευταίο μεγάλο διπλό της Βίλα στην Premier League πρόκειται για μια ακόμη μεγάλη απόδειξη για την τρομερή δουλειά που κάνει ο Έμερι. Η Άστον Βίλα «άλωσε» το «Έμιρεϊτς» και γκρέμισε την Άρσεναλ από την κορυφή της Premier League, κάνοντας το double απέναντι στους «κανονιέρηδες» μέσα στη σεζόν.



Τη δεδομένη στιγμή η Άστον Βίλα βρίσκεται στην 4η θέση της βαθμολογίας της Premier League, με τρεις βαθμούς πάνω από την Τότεναμ η οποία έχει ένα ματς λιγότερο.

Μπορεί ο Έμερι να είναι ο πιο καταλυτικός άνθρωπος της Άστον Βίλα, ωστόσο δεν θα μπορούσε να λείπει και ένα σημείο αναφοράς στον αγωνιστικό χώρο. Οι «χωριάτες» έχουν πολλούς ποδοσφαιριστές που κάνουν τη διαφορά. Στο τέρμα άλλωστε έχουν τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή Εμιλιάνο Μαρτίνες. Το «κλειδί» της Βίλα ωστόσο είναι ο Όλι Γουότκινς. Ο Άγγλος σέντερ φορ που βγάζει μάτια και εξελίσσεται στο απόλυτο φορ της νέας εποχής. Ένας επιθετικός που σκοράρει ασταμάτητα και παράλληλα δημιουργεί για τους συμπαίκτες του.

Τα λεγόμενα επαληθεύονται από τα στατιστικά. Ο Γουότκινς είναι ο ποδοσφαιριστής με τη μεγαλύτερη συνεισφορά σε γκολ στην Premier League φέτος. Ο Άγγλος μετράει ήδη 19 γκολ και 10 ασίστ σε 32 αγωνιστικές, έχοντας συμμετοχή σε 29 γκολ για την Άστον Βίλα στην Premier League. Κανείς άλλος ποδοσφαιριστής δεν έχει συνεισφέρει περισσότερο σε γκολ, με τον Πάλμερ να έχει τον ίδιο ακριβώς αριθμό.

Ollie Watkins has been directy involved in more goals than any other Premier League player this season, while on Erling Haaland has scored more goals.



He needs just one more goal to become the first ever Aston Villa player to score 20+ goals in a PL season. 👏 #ARSAVL |… pic.twitter.com/dLCHfbbESx