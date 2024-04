Όπως έκανε γνωστό ο προπονητής της Κλαμπ Μπριζ, ο αρχηγός της ομάδας, Χανς Φανάκεν, ταλαιπωρείται από λοίμωξη στον λαιμό, τέσσερις μέσες πριν το πρώτο ματς με τον ΠΑΟΚ.

Πρόβλημα στην Μπριζ τέσσερις μόλις ημέρες πριν το πρώτο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, στο «Jan Breydel Stadium» (11/4), για τα προημιτελικά του Conference League. Όπως έκανε γνωστό ο υπηρεσιακός προπονητής των Βέλγων, Νίκι Χάγιεν, ο αρχηγός της ομάδας, Χανς Φανάκεν, ταλαιπωρείται από λοίμωξη στον λαιμό (λαρυγγίτιδα) και έμεινε εκτός αποστολή για την αναμέτρηση με την Άντερλεχτ για τα Play Off του πρωταθλήματος.

«Ο Χανς έχει λοίμωξη στο λαιμό. Δεν μπορεί να παίξει και αναζητήσαμε λύσεις. Όλοι αντιλαμβάνονται τη σημασία αυτού του αγώνα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χάγιεν.

Ο 31χρονος Βέλγος επιτελικός μέσος ειναι στην Μπριζ από το 2015, όταν από τις πιο κομβικές μονάδες της ομάδας του αυτά τα χρόνια. Την τρέχουσα σεζόν μετράει 47 εμφανίσεις, με περισσότερα από 4.000 αγωνιστικά λεπτα στα πόδια του, ενώ έχει νταμπλ - νταμπλ στα στατιστικά του, έχοντας δέκα γκολ και ισάριθμες ασίστ.

📢 Squad Update - Club Brugge



Coach explained that 🇧🇪 Hans Vanaken has laryngitis and therefore that he's absolutely not fit and can't play.#JPL #Sorare #ClubBrugge https://t.co/YotIPUWe02 pic.twitter.com/pqVzGQWcOS