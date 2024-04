Η UEFA μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο twitter αποθεώνει τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη.

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης διανύει εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, έχοντας 30 εμφανίσεις με 4 γκολ και 1 ασίστ, ενώ αμυντικά αποτελεί από τα πολύτιμα εργαλεία του Λουτσέσκου.

Όσον αφορά στο Conference League έχει παίξει σε όλα τα ματς (εκτός από το 4-2 με την Ελσίνκι όπου ήταν στον πάγκο), έχοντας 3 γκολ και 1 ασίστ. Μάλιστα στην κομβική αναμέτρηση με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ ώθησε την ομάδα του στην ανατροπή και στην πρόκριση, έχοντας γκολ και ασίστ μέσα στην Τούμπα.

Η UEFA τον αποθεώνει γράφοντας «ο Κουλιεράκης τα κάνει όλα».

🇬🇷 Konstantinos Koulierakis does it all 💫@PAOK_FC || #UECL pic.twitter.com/d75FDWj9q2