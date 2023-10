Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στο φετινό UEFA Europa Conference League, δεν περνούν απαρατήρητες…

Στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΠΑΟΚ τον περασμένο Ιούλιο κόντρα στην Μπεϊτάρ, ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης έμεινε στον πάγκο, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να επιλέγει το δίδυμο Έκονγκ – Μιχαηλίδη για το κέντρο της άμυνας του.

Στη ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα στην Ιερουσαλήμ έπαιξε ως αλλαγή (του Μιχαηλίδη) και έκτοτε δεν έχασε ούτε λεπτό από τα επόμενα έξι ματς, φροντίζοντας να έχει συστηθεί στο ευρωπαϊκό κοινό με εκπληκτικό τρόπο στους ομίλους του Europa Conference League, έχοντας σκοράρει δύο φορές, μία στο Ελσίνκι και μία κόντρα στην Άιντραχτ.

Η UEFA έκανε ειδική αναφορά στον 19χρονο Έλληνα διεθνή αμυντικό του Δικεφάλου, με αφορμή το γεγονός πως βρίσκεται στην κορυφή των σκόρερ της φάσης των ομίλων.

Βέβαια, δεν είναι ο μόνος, αφού στο σχετικό ποστάρισμα στον επίσημο λογαριασμό της διοργάνωσης γίνεται αναφορά και στον 22χρονο Σουηδό εξτρέμ της Νόρτζελαντ, Μπέντζαμιν Νίγκρεν, τον 24χρονο Αιγύπτιο φορ της Αϊντραχτ Φρανκφούρτης, Ομάρ Μαρμούς και τον 22χρονο Κροάτη στόπερ της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Μάρκο Μπούλατ.

«Τέσσερα λαμπρά ταλέντα που βρίσκονται στην κορυφή των πίνακες σκόρερ! Αυτοί είναι οι ποδοσφαιριστές που πρέπει να παρακολουθήσετε την 3η αγωνιστική!», γράφει χαρακτηριστικά η UEFA.

4 bright talents topping the goalscoring charts ⚽️📈



