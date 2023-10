Σε αναβολή οδηγήθηκε η αναμέτρηση της Αμπερντίν απέναντι στη Νταντί που ήταν προγραμματισμένος για το Σάββατο (21/10) λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την Σκωτία.

Ξεκούραστη θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Conference League η Αμπερντίν! Όπως έγινε γνωστό άλλωστε από τους Σκωτσέζους, η αναμέτρηση κόντρα στη Νταντί αναβλήθηκε εξαιτίας της καταιγίδας Μπάμπετ που πλήττει τη Σκωτία.

Όπερ σημαίνει πως η Αμπερντίν θα έχει όλο το χρόνο και την ενέργεια με το μέρος της ενόψει της αναμέτρησης απέναντι στους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι θα ταξιδέψουν στη Σκωτία με στόχο τη νίκη την ερχόμενη Πέμπτη (26/10) που θα υπογράψει το 3/3 στον όμιλο.

Υπό κανονικές προϋποθέσεις οι Σκωτσέζοι θα έδιναν τον δικό τους αγώνα το Σάββατο (21/10) απέναντι στη Νταντί, προτού ωστόσο ανακοινώσουν πως ο αγώνας αναβλήθηκε εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων.

The SPFL and Police Scotland have confirmed Saturday’s cinch Premiership match against Dundee at Pittodrie has been postponed due to the updated red weather warning issued by the MET Office for large parts of the northeast on Saturday.