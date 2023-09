Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του «διπλού» για τον ΠΑΟΚ μέσα στην Bolt Arena του Ελσίνκι και απέδειξε ότι είναι ο ποδοσφαιριστής που έλειπε από τους «ασπρόμαυρους».

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ -στο ντεμπούτο του ως βασικός με τη φανέλα του ΠΑΟΚ- τα έκανε όλα. Και το κυριότερο; Στη δεύτερη μόλις εμφάνιση (απ)έδειξε ότι ακριβώς είναι ο παίκτης που έλειπε απ’ το «ασπρόμαυρο» ρόστερ, ο ποδοσφαιριστής που με μια ενέργεια, ένα σουτ, μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες ενός αγώνα, ειδικά εκείνων που έχουν… στραβώσει, όπως η αναμέτρηση το βράδυ της Πέμπτης (21/9) στην «Bolt Arena» του Ελσίνκι.

Ο 26χρονος Βούλγαρος σταρ ήταν μόνιμη πηγή κινδύνου για την αντίπαλη άμυνα, ακόμη και στο κακό πρώτο 45λεπτο του ΠΑΟΚ. Από τα δικά του πόδια βγήκε η μοναδική καλή στιγμή, ένα σουτ που έφυγε λίγο άουτ στο 40ο λεπτό, των «ασπρόμαυρων» που δυσκολευόντουσαν να προσαρμοστούν στο συνθετικό χλοοτάπητα.

Πριν καν συμπληρώσει δύο εβδομάδες προπονήσεων στη νέα του ομάδα, ο αρχηγός της εθνικής Βουλγαρίας έδειξε ότι δεν έχει το παραμικρό πρόβλημα προσαρμογής στα «θέλω» του Ραζβάν Λουτσέσκου, ξεκίνησε στο αριστερό άκρο της επίθεσης, αλλά υπήρξαν πολλές φορές που πάτησε περιοχή από τον άξονα και ήταν σε θέση καθαρόαιμου φορ σε αρκετές στιγμές του αγώνα.

Για καλή του τύχη ο Ντεσπόντοφ είδε αυτή τη φορά να μετράει κανονικά το γκολ που πέτυχε με την «ασπρόμαυρη» φανέλα, αφού πρώτα υπήρξε και πάλι, όπως στο παιχνίδι με τον Άρη, έλεγχος από το VAR για οφσάιντ του Μπράντον Τόμας. Φανταστείτε, να είχε ακυρωθεί και αυτό το γκολ εξαιτίας της εμπλοκής του Ισπανού φορ…

«Όταν παίζεις σε μια ομάδα, όπως ο ΠΑΟΚ, γνωρίζεις ότι υπάρχει μεγάλη πίεση, οι φίλαθλοι είναι απαιτητικοί, θέλουν τη νίκη σε κάθε παιχνίδι, η ομάδα έχει υψηλούς στόχους, δεν μπορείς να χαλαρώσεις, ούτε να πεις ότι σ’ ένα παιχνίδι δεν πάω για τη νίκη. Ωστόσο σε κάποια παιχνίδια δεν έρχεται το αποτέλεσμα που θέλεις. Εκεί πρέπει να δείξεις τη νοοτροπία που έχεις ως ομάδα. Κι αυτό είναι το πιο σημαντικό», υποστήριξε ο Βούλγαρος επιθετικός μιλώντας μετά το τέλος της αναμέτρησης στην κάμερα της Cosmote TV.

Όπως σημείωσε η νίκη στην πρεμιέρα της φάση των ομίλων θα βοηθήσει την ομάδα να χτίσει τη ψυχολογία της. «Καταφέραμε να βγάλουμε τη νοοτροπία του νικητή στον αγωνιστικό χώρο και αυτό είναι πολύ καλό για την συνέχεια, καθώς αποκτάμε αυτοπεποίθηση ως ομάδα για τα επόμενα παιχνίδια. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι και μπροστά μας υπάρχει ο εκτός έδρας αγώνας με τον ΠΑΣ», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ ολοκλήρωσε την πρώτη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ στη φάση των ομίλων του UEFA Conference League με 4 τελικές προσπάθειες, οι δυο από τις οποίες στην εστία. Στα 85 λεπτά συμμετοχής είχε μια ασίστ, μια φάση που κατέληξε στο δοκάρι, χάρη στις καλές εκτελέσεις στις στατικές φάσεις εκτελώντας 5 από τα κόρνερ που κέρδισε η ομάδα του, ενώ είχε 74% ακρίβεια στις πάσες του και 39 κατοχές της μπάλας.

K I R I L | D E S P O D O V | Simply the best…

✅1 Goals

✅4 Total attempts

✅2 Attempts on target

✅1 Assists

✅20/27 Passes completed

✅3/6 Crosses completed

✅39 Times in possession

✅1 Tackles

✅2 Balls recovered#PAOK #HJKPAOK #UECL #Despodov pic.twitter.com/Fg7R8xmmex