Με μια τελευταία προπόνηση στην Bolt Arena του Ελσίνκι, ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την πρεμιέρα στη φάση των ομίλων του UEFA Conference League.

Με το θερμόμετρο το απόγευμα της Τετάρτης (20/9) στην πόλη του Ελσίνκι να μην ξεπερνά τους 16 βαθμούς, ο Ραζβάν Λουτσέσκου βρήκε ένα λόγο να επιστρατεύσει το… διάσημο σκουφί του, το οποίο φόρεσε κατά τη διάρκεια της τελευταίας προπόνησης του ΠΑΟΚ πριν από την αυριανή (21/9) πρεμιέρα στη φάση των ομίλων του UEFA Conference League απέναντι στην HJK.

Οι «ασπρόμαυροι» πάτησαν το συνθετικό χορτάρι 3ης γενιάς, που υπάρχει στον αγωνιστικό χώρο της «Bolt Arena». «Δεν νομίζω ότι μπορεί αυτός ο παράγοντας να μας επηρεάσει», είπε νωρίτερα στην συνέντευξη Τύπου ο Τόμας Μουργκ, ο οποίος δεν αποκλείεται να πάρει φανέλα βασικού απέναντι στην Ελσίνκι.

Ο Λουτσέσκου ρωτήθηκε για το αν θα προχωρήσει σε αλλαγές στην ενδεκάδα, «θα τις δείτε αύριο», απάντησε θέλοντας να αποφύγει περαιτέρω συζήτηση γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, το σίγουρο είναι ότι η διαχείριση όλων των νέων ποδοσφαιριστών κι όσων έχουν… τραβήξει το κουπί πρέπει να γίνει με έξυπνο τρόπο.

Ο Ρουμάνος προπονητής, όσο κι αν δεν το θέλει, είναι αδύνατο να αποφύγει το rotation, καθώς η ομάδα προέρχεται από ένα απαιτητικό 90λεπτο κόντρα στον Άρη, ταξίδι ωρών μέχρι το Ελσίνκι, ενώ σε 72 ώρες ακολουθεί ένα ακόμη εκτός έδρας παιχνίδι στα Γιάννινα απέναντι στον ΠΑΣ.

Ετσι, λοιπόν, εκτός από τον Μουργκ στο μυαλό του Λουτσέσκου είναι η επαναφορά του διδύμου Τσιγγάρα - Σβαμπ στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ο Μιχαηλίδης ετοιμάζεται να παίξει αντί του Κουλιεράκη στο κέντρο της άμυνας, ο Κεντζιόρα στο δεξιό άκρο, ενώ δεν αποκλείεται να δούμε για πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα τον Κίριλ Ντεσπόντοφ, αντί του Τάισον, με τον Βούλγαρο να ξεκινάει στο αριστερό άκρο της επίθεσης.

Here we are and ready for training! #HJKPAOK #UECL pic.twitter.com/fERHyEAHKt