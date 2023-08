Η Χαρτς ανακοίνωσε πως επήλθε sold out ενόψει του αυριανού αγώνα της με τον ΠΑΟΚ για τα play-offs του Conference League.

Κατάμεστο θα είναι αύριο (24/8) το Tynecastle Park, στο ματς της Χαρτς με τον ΠΑΟΚ που θα είναι το πρώτο του ζευγαριού για τα play-offs του Conference League.

Οπως ανακοίνωσε η ομάδα της Σκωτίας επήλθε sold out και έτσι οι φίλοι της θα γεμίσουν το περίπου 20.000 θέσεων γήπεδο.

Match tickets for tomorrow's play-off #UECL clash with Paok FC are now 𝐬𝐨𝐥𝐝 𝐨𝐮𝐭 🎟️‼️



