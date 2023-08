Οι οπαδοί της Ντίλα Γκόρι σήκωσαν στην αναμέτρηση με τον ΑΠΟΕΛ στη Γεωργία πανό υποστήριξης στους BBB, ενώ οι Κύπριοι από την πλευρά τους έστειλαν το μήνυμα τους για την δολοφονία του Μιχάλη Κατσουρή.

Ο ΑΠΟΕΛ αντιμετωπίζει την Ντίλα Γκόρι στη Γεωργία για τον Γ΄προκριματικό γύρο του Conference League. Οι οπαδοί των γηπεδούχων είχαν πανό υπέρ των οργανωμένων οπαδών της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Bad Blue Boys, τα οποία έγραφαν «Δόξα στους ήρωες» και «Ελευθερία στους BBB».

Από την πλευρά τους οι Κύπριοι είχαν σημαία της Ελλάδας και πανό για τον δολοφονημένο οπαδό της ΑΕΚ, Μιχάλη Κατσουρή, το οποίο ανέφερε: «Μόνο οι χαμένοι βγάζουν μαχαίρια».

🇨🇾FC APOEL fans with a statement before kick off, referring to the tragic incident that occurred a couple of days ago in Greece. "Only losers use knives" pic.twitter.com/qIpiJvY3p1

Ανάμεσα στους οπαδούς των δυο ομάδων υπήρχε και μια μικρή ένταση, η οποία «έσβησε» γρήγορα.

📹A shaky circumstance between the supporters of Dila Gori and FC Apoel.



It was escalated quite quickly, but it couldn't be done without some physical intervention between the two sides. pic.twitter.com/EGdsdJ4oL3