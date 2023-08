Το βράδυ της Τρίτης (8/8) οι ultras της Ομόνοιας επιτέθηκαν σε οπαδούς της Μακάμπι Τελ Αβίβ που ήταν στην Λάρνακα για το ματς με την ΑΕΚ. Αποτράπηκαν τα χειρότερα από άμεση παρέμβαση των Αρχών.

Την ημέρα που η ελληνική κοινωνία ήταν σε κατάσταση σοκ για τη στυγνή δολοφονία του 29χρονου οπαδού της ΑΕΚ, Μιχαλή Κατσουρή έπειτα από επίθεση χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ και του Παναθηναϊκού, στην Κύπρο οι οι ultras της Ομόνοιας επιτέθηκαν σε οπαδούς της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Οι φίλοι των Ισραηλινών βρίσκονται στη Λάρνακα για το ματς με την τοπική ΑΕΚ για τον Γ' προκριματικό του Conference League και το βράδυ της Τρίτης (8/8) δέχτηκαν επίθεση από μέλη της Θύρας 9.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Αστυνομία, αποτράπηκαν τα χειρότερα, καθώς λήφθηκαν μέτρα μετά από ανεπιβεβαίωτη πληροφορία για συγκέντρωση οπαδών κυπριακής ομάδας σε οίκημα συνδέσμου στη Λάρνακα με σκοπό να προκαλέσουν ένταση. Όπως αναφέρουν οι Αρχές, συστάθηκε ομάδα περιπόλων με εννέα οχήματα και συνολικά 18 αστυνομικούς, η παρουσία των οποίων χάλασε τα σχέδια των χούλιγκαν.

Σε δηλώσεις του στον Super Sport FM ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομιας, Χρίστος Ανδρέου ανέφερε: «Είχαμε λάβει μια ανεπιβεβαίωτη πληροφορία αργά το απόγευμα, για συγκέντρωση οπαδών για να προκαλέσουν επεισόδια με οπαδούς της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Τα μεσάνυκτα ενημερωθήκαμε ότι μερίδα οπαδών συγκεντρώθηκε σε συγκεκριμένο σημείο. Επενέβη η Αστυνομία, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Ανταποκρίθηκε η περιπολία μας στην συγκεκριμένη περιοχή. Έληξε το θέμα αν και συνεχίζουμε τη διερεύνηση. Οι περισσότεροι απ’ αυτούς φορούσαν κουκούλες και ήταν ξεκάθαρη η πρόθεσή τους. Δεν έγινε το οτιδήποτε κι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν έγινε σύλληψη, είχαν τραπεί σε φυγή και προσπαθήσαμε να προστατέψουμε τους οπαδούς της άλλης ομάδας. Με τα δεδομένα και την πληροφορία που είχαμε, είναι οπαδοί συγκεκριμένης ομάδας».

Όπως είναι λογικό μετά από αυτή την εξέλιξη οι αστυνομικές αρχές θα βρίσκονται σε συναγερμό καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής των οπαδών της Μακάμπι στην Κύπρο, ενώ απόψε θα υπάρχουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας για το παιχνίδι μεταξύ της ΑΕΚ και της Μακάμπι στο «AEK Arena».

