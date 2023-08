Γκάφα από τη Σκούπι: Ξέχασε να πάρει στη Βουλγαρία τις εκτός έδρας εμφανίσεις για τη ρεβάνς με τη Λέφσκι!

Απίστευτα πράγματα πριν το Σκούπι - Λέφσκι Σόφιας του Conference League, με τους Βορειομακεδόνες να δηλώνουν πως άφησαν στην πατρίδα τους τις εκτός έδρας εμφανίσεις τους.

Αυτό δεν... πήγε και πολύ καλά. Σύμφωνα με τον Βούλγαρο δημοσιογράφο, Μετόντι Σουμάνοφ, οι άνθρωποι της Σκούπι ενημέρωσαν την UEFA πως υπήρξε ένα λάθος λίγες ώρες πριν αντιμετωπίσουν τη Λέφσκι Σόφιας για τη ρεβάνς του 2ου προκριματικού γύρου του Champions League.

Συγκεκριμένα, οι Βορειομακεδόνες ξέχασαν τις εκτός έδρας εμφανίσεις τους στην πατρίδα τους! Έτσι, αναγκαστικά οι Βούλγαροι θα φορέσουν τις δεύτερες κίτρινες φανέλες τους εντός έδρας.

The mind games have begun! 🧠



Before tonight’s Conference League 2nd leg clash between Levski and Shkupi in Sofia, the visitors from North Macedonia told the UEFA match delegate that they had forgotten (!) their away kits in Skopje and Levski should play in their reserve 🟡 kits pic.twitter.com/8S6Sn1pE0m