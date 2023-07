Ο τερματοφύλακας της Ντουντελάνζ, Ντιντιέ Ντεσπρέ, επιχείρησε να απομακρύνει την μπάλα κατά τη διάρκεια του ματς απέναντι στη Σεντ Πάτρικς, ωστόσο πέτυχε ένα... ασύλληπτο αυτογκόλ.

Αυτή ήταν μια... στιγμή παραφροσύνης από τον Ντιντιέ Ντεσπρέ. Στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης απέναντι στη Σεντ Πάτρικς για τα προκριματικά του Europa Conference League ο τερματοφύλακας της Ντουντελάνζ αποφάσισε να βγει μακριά από τέρμα του για να κόψει μια βαθιά μπαλιά.

Αυτό δεν πήγε και πολύ καλά πάντως, αφού αυτό που κατάφερε ήταν να στείλει την μπάλα στην εστία του με... κεφαλιά.

📹 | The Didier Desprez own goal that's has St. Pat's back in this tie 👇#LOI | #LOIEURO pic.twitter.com/krC73K4Pb0