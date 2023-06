Η UEFA ανακοίνωσε πως το Europa Conference League θα αλλάξει όνομα από τη μεθεπόμενη σεζόν και θα μετανομαστεί σε UEFA Conference League.

Το Europa Conference League θα αλλάξει όνομα από τη μεθεπόμενη σεζόν και θα μετανομαστεί σε UEFA Conference League.

Η UEFA πρόσθεσε το Conference League το 2021 ως την τρίτη κατηγορία ευρωπαϊκή διασυλλογικής διοργάνωση κάτω από το Champions League και το Europa League. Η διοργάνωση θα αλλάξει ονομασία από τη σεζόν 2024-25, όπως ψήφισε η εκτελεστική επιτροπή της UEFA την Τετάρτη (28/6).

«Η νέα διοργάνωση, που παρουσιάστηκε κάτω από την ομπρέλα ''Europa'' στην αρχή του εμπορικού κύκλου 2021-24, καθιερώθηκε γρήγορα σε ένα ευρύ κοινό μετά από δύο επιτυχημένες σεζόν. Έρευνα μεταξύ οπαδών και εμπορικών εταίρων έδειξε ότι η αφαίρεση του ''Europa'' από το όνομα θα επιτρέψει την περαιτέρω ανάπτυξή της ως αυτόνομης διοργάνωσης και αυτή η προτεινόμενη αλλαγή εγκρίθηκε από την εκτελεστική επιτροπή της UEFA. Θα τεθεί σε ισχύ στον νέο κύκλο, από τη σεζόν 2024-25. Μαζί με το UEFA Europa League, το UEFA Conference League θα συνεχίσει να προσφέρει ''ποδόσφαιρο την Πέμπτη το βράδυ'' στους φιλάθλους σε όλη την Ευρώπη και πέρα από αυτήν», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της UEFA.



🏆 The @europacnfleague will be renamed to 𝐔𝐄𝐅𝐀 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 as of the 2024/25 season.



💡 Research has found that removing ‘Europa’ from the name of the competition will enable further development as a stand-alone competition.



Details: ⬇️#UECL