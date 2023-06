Η απίστευτη «καζούρα» της Βοϊβοντίνα στον Ρικάρντο Σα Πίντο, αμέσως μετά την κλήρωση των προκριματικών του Conference League που την έφερε στον δρόμο του ΑΠΟΕΛ.

Η Βοϊβοντίνα θα είναι η αντίπαλος του ΑΠΟΕΛ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League μετά την κλήρωση στη Νιόν της Ελβετίας.

Με ανάρτησή της στα social media δημοσίευσε video από τον αγώνα που νίκησε τον Ερυθρό Αστέρας με 3-0, πίσω στο 2013. Τότε προπονητής των Ερυθρολεύκων του Βελιγραδίου ήταν ο Ρικάρντο Σα Πίντο, νυν προπονητής του ΑΠΟΕΛ (πρώην τεχνικός του ΟΦΗ και του Ατρομήτου) και απευθύνθηκαν στους Γαλαζοκίτρινους γράφοντας: «Ρωτήστε τον προπονητή σας αν θυμάται αυτόν τον αγώνα».

@apoelfcofficial, ask your coach if he remembers this game???😁 https://t.co/xOy3crODxK #fkvojvodina