Ο Ντέιβιντ Μόγιες έγραψε το όνομά του στα βιβλία της ιστορίας της Γουέστ Χαμ οδηγώντας τους στο δεύτερο ευρωπαϊκό της τρόπαιο και το πανηγύρισε με στυλ στα αποδυτήρια μετά τον αγώνα!

Ο Ντέιβιντ Μόγιες που έγινε ο έβδομος Σκωτσέζος που σήκωσε ευρωπαϊκό τρόπαιο (μετά τους Ματ Μπάσμπι, Τζοκ Στάιν, Μπιλ Σάνκλι, Γουίλι Γουάντελ, Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και Τζορτζ Γκράχαμ) οδήγησε στη δόξα τη Γουέστ Χαμ και φυσικά το γλέντησε με την ψυχή του στα αποδυτήρια. Με ένα κουτάκι μπύρα στο χέρι, ο πολύπειρος τεχνικός χόρευε ενώ τριγύρω οι παίκτες του τραγουδούν δίνοντάς του τον ρυθμό!

Δείτε το βίντεο:

Our gaffer as you've never seen him before! 🤣 pic.twitter.com/e1JzNuioA4