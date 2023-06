Ο προπονητής της Γουέστ Χαμ, Ντέιβιντ Μόγιες, παρέδωσε το μετάλλιο του νικητή του Europa Conference League στον πατέρα του αφού έβαλε τέλος στην 43χρονη αναμονή των «Χάμερς» για ένα τρόπαιο.

Το δραματικό φινάλε του τελικού του Conference League με το γκολ του Τζάροντ Μπόουεν στο 90ο λεπτό χάρισε στη Γουέστ Χαμ το πρώτο της τρόπαιο μετά το μακρινό 1980 και το FA Cup και ένα πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο από το Κύπελλο Κυπελλούχων του 1965, σε μια ιστορική και συγκινητική βραδιά στην Πράγα.

Ο μπαμπάς του Ντέιβιντ Μόγιες ήταν σε κάθε βήμα της ευρωπαϊκής πορείας της Γουέστ Χαμ και μετά το τέλος του τελικού οι δυο τους μοιράστηκαν μια θερμή αγκαλιά στο γήπεδο.

Μάλιστα ο Σκωτσέζος τεχνικός φόρεσε στον λαιμό του μπαμπά του το μετάλλιο των νικητών και σε δηλώσεις του ανέφερε: «Ήταν ο πρώτος, σκέφτηκα ότι θα έπρεπε να το βάλω στο λαιμό του. Έχει παρακολουθήσει πολύ την ομάδα όλα αυτά τα χρόνια και ελπίζω να του άρεσε».

Δείτε την συγκινητική στιγμή:

David Moyes lets his 87-year-old father put on his #UECL winners medal 🥹🥇



Moyes’ 1,097 game wait for a major trophy has come to an end 🏆 pic.twitter.com/mFqdm18zXO