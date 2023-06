Τα σοβαρά επεισόδια στην Πράγα ανάμεσα σε οπαδούς της Φιορεντίνα και της Γουέστ Χαμ, είχαν ως συνέπεια τον τραυματισμό Άγγλων οπαδών, ενώ έφεραν και δεκάδες συλλήψεις.

Λίγες ώρες πριν τη σέντρα στον τελικό του Κυπέλλου και το κέντρο της Πράγας μετατράπηκε σε... πεδιό μαχών ανάμεσα στους οπαδούς της Φιορεντίνα και της Γουέστ Χαμ. Η αστυνομία δεν είχε τον έλεγχο, ωστόσο μετά την επίθεση σε παμπ, όπου βρίσκονταν Άγγλοι οπαδοί προέβη σε συλλήψεις δεκάδων οπαδών. Οπως αναφέρε και το Sky News, τουλάχιστον 30 Ιταλοί και Άγγλοι έχουν συλληφθεί. Μπορεί να μην αναφέρθηκαν τραυματισμοί από το βρετανικό δίκτυο, ωστόσο αρκετές μαρτυρίες οπαδών αναφέρουν πως φίλοι της Γουέστ Χαμ διακομίσθηκαν σε νοσοκομείο της πόλης για τις πρώτες βοήθειες.

