Οπαδός της Γουέστ Χαμ πέτυχε τυχαία στην Πράγα τον θρύλο του συλλόγου Μαρκ Νομπλ που έκανε Jogging και επιχείρησε να τον συνοδέψει για λίγο κρατώντας μια μπύρα.

Η Γουέστ Χαμ αντιμετωπίζει τη Φιορεντίνα στον αποψινό τελικό του Europa Conference League στον προτελευταίο ευρωπαϊκό αγώνα της σεζόν. Είναι ο πρώτος μεγάλος ευρωπαϊκός τελικός της από το 1976, με τον σύλλογο να στοχεύει στην κατάκτηση του πρώτου του τροπαίου από την κατάκτηση του Κυπέλλου Αγγλίας πριν από 43 χρόνια!

Όπως είναι φυσικό, χιλιάδες οπαδοί των «Σφυριών» έχουν ταξιδέψει στην Πράγα για να παρακολουθήσουν την ομάδα τους κάνοντας αισθητή την παρουσία τους.

Για παράδειγμα ένας... κατέλαβε ένα άδειο μεγάφωνο στο αεροδρόμιο Stansted, μεταφέροντας το μήνυμα: «Αυτή είναι μια ανακοίνωση του προσωπικού, η Γουέστ Χαμ είναι τεράστια», ενώ ένας άλλος έπεσε πάνω στον θρύλο και νυν αθλητικού διευθυντή της Γουέστ Χαμ, Μαρκ Νομπλ, ενώ ήταν τρέξιμο στην πόλη και προσπάθησε να τον συνοδέψει για λίγο, κρατώντας ένα κουτάκι μπύρας στο χέρι!

Δείτε τα σχετικά βίντεο:

