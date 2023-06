Οι παίκτες της Γουέστ διασκέδασαν με δραστηριότητες σε υδάτινο πάρκο και γήπεδο γκολφ, γεμίζοντας τις μπαταρίες τους μια εβδομάδα πριν από τον τελικό του Conference League.

Ένα ευχάριστο διάλειμμα από την προετοιμασία για τον τελικό του Conference League είχαν την ευκαιρία να κάνουν οι ποδοσφαιριστές της Γουέστ Χαμ, οι οποίοι... ξέδωσαν με δραστηριότητες σε υδάτινο πάρκο και γήπεδο του γκολφ!

Σε μια απόπειρα να αφήσουν για λίγο στην άκρη το άγχος του τελικού αλλά και μια αρκετά ψυχοφθόρα περίοδο στην Premier League που τους βρήκε να φλερτάρουν με τον υποβιβασμό, οι Λονδρέζοι διασκέδασαν όλοι μαζί σαν ομάδα και πήραν ανάσες ενόψει του ιστορικού ραντεβού απέναντι στη Φιορεντίνα.

Το βράδυ της Τετάρτης άλλωστε (7/6) οι Hammers έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν το πρώτο τους τρόπαιο μετά από 43 ολόκληρα χρόνια, όταν είχαν κατακτήσει το FA Cup στον τελικό απέναντι στην Άρσεναλ πίσω στο 1980.

West Ham players were spotted at a water park in Portugal enjoying a day off from their training camp ⚒️😂



The perfect way to cool down ahead of next week’s #UECLfinal 😅 pic.twitter.com/BbGXHkFw6L