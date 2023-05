Αργά το βράδυ της Τετάρτης οι οπαδοί της Άλκμααρ έριξαν πυροτεχνήματα έξω από το ξενοδοχείο της αποστολής της Γουέστ Χαμ για να ξυπνήσουν τους ποδοσφαίριστες κι ένας εξ αυτών τραυματίστηκε σοβαρά.

Η Άλκμααρ των Βαγγέλη Παυλίδη και Παντελή Χατζηδιάκου ηττήθηκε με 2-1 με ανατροπή στον πρώτο ημιτελικό του Conference League κόντρα στη Γουέστ Χαμ και απόψε (18/5, 22:00) καλείται να ανατρέψει την κατάσταση στην έδρα της.

Όπως έχει γίνει... συνήθεια οι οπαδοί των Ολλανδών «επισκέφτηκαν» αργά το βράδυ της Τετάρτης (17/5) το ξενοδοχείο που διαμείνει τη αποστολή των Λονδρέζων και έριξαν πυροτεχνήματα για να ξυπνήσουν τους ποδοσφαιριστές του Μόγιες. Ένας άτυχος υποστηρικτής της Άλκμααρ δεν το... διάσκέδασε τόσο, καθώς την ώρα του «show» τραυματίστηκε από βεγγαλικό.

AZ Alkmaar fans setting off fireworks through the night near the West Ham players hotel.



Do people even think this has a negative effect on players? I find it bizarre, personally.



