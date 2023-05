Οι οπαδοί της Άλκμααρ που ταξίδεψαν στην Αγγλία για τον πρώτο ημιτελικό του Conference League με τη Γουέστ Χαμ έχουν στήσει το δικό τους πάρτι στους δρόμους του Λονδίνου.

Η Άλκμααρ κάνει ονειρική πορεία στο Conference League, καθώς έχει φτάσει μέχρι τα ημιτελικά της τρίτης της τάξει διοργάνωσης της UEFA και θα μονομαχήσει με την Γουέστ Χαμ για μια θέση στον τελικό της 6ης Ιουνίου στην Πράγα. Οι οπαδοί των Ολλανδών που ταξίδεψαν στο Νησί έχουν στήσει εντυπωσιακό «πάρτι» κατά την πορεία τους στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου για να στηρίξουν την προσπάθεια της «παρέας» των Βαγγέλη Παυλίδη και Παντελή Χατζηδιάκου.

Just been sent this of AZ Alkmaar fans congregated near Victoria Park/Hackney Wick. Safe to say they're up for it😂 pic.twitter.com/PTnUdNkNGM