Χιλιάδες οπαδοί της Βασιλείας έκαναν κράτηση για τα πούλμαν που θα τους μετέφεραν στη Νίκαια ενόψει της ρεβάνς απέναντι στη Νις, ωστόσο, η γαλλική κυβέρνηση επέβαλε απαγόρευση μετακίνησης την τελευταία στιγμή.

Μπαράζ απαγόρευσης οπαδικών μετακινήσεων παρατηρείται τις τελευταίες εβδομάδες στα ευρωπαϊκά γήπεδα, στο πλαίσιο των νοκ-άουτ αναμετρήσεων στις τρεις διασυλλογικές διοργανώσεις.

Μετά το «βέτο» που άσκησε η ιταλική κυβέρνηση στους οπαδούς της Άιντραχτ Φρανφκούρτης, το οποίο δεν απέτρεψε εκατοντάδες από αυτούς να βρεθούν και να πρωταγωνιστήσουν στα σοβαρά έκτροπα που έλαβαν χώρα στους δρόμους της Νάπολης, αλλά και την αντίστοιχη κίνηση του ιταλικού Υπουργείου Εξωτερικών σε εκείνους της Φέγενορντ ενόψει της ρεβάνς με τη Ρόμα, ήταν σειρά της γαλλικής κυβέρνησης να απαγορεύσει τη μετακίνηση στους υποστηρικτές της Βασιλείας για τον δεύτερο αγώνα κόντρα στη Νις.

Με επίσημη επιστολή, οι γαλλικές Αρχές ανακοίνωσαν «μπλόκο» στη μετακίνηση των Ελβετών οργανωμένων για το ματς της Πέμπτης (20/4), μόλις 48 ώρες δηλαδή πριν από τη σέντρα και πιθανότατα 24 ώρες πριν την αναχώρησή τους. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται σε χρονικό σημείο που στην ουσία θεωρείται τελευταία στιγμή, δεδομένου πως η μεγάλη μερίδα των οπαδών της Βασιλείας έχουν ήδη κάνει τις κρατήσεις τους για το ταξίδι με πούλμαν καθώς και για τη διαμονή τους.

Στις οπαδικές τάξεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση Φιλάθλων, η εν λόγω απόφαση χαρακτηρίζεται σκανδαλώδης. Θυμίζεται ότι το πρώτο ματς έληξε ισόπαλο, 2-2.

After Italian public authorities' recent decision to ban Feyenoord fans in Rome, French authorities have just announced a ban of FC Basel supporters two days before their game in Nice.



A terrible week for supporters’ rights & freedom of movement in Europe. pic.twitter.com/hD7YBuWClS