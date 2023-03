Μεθυσμένος οπαδός της Γουέστ Χαμ επέσε από το παράθυρο mini bus, υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται στο Γενικό νοσοκομείο της Λευκωσίας, σε κρίσιμη, αλλά σταθερή κατάσταση.

Μάχη για τη ζωή του δίνει φίλος της Γουέστ Χαμ, ο οποίος ταξίδεψε στην Κύπρο για να παρακολουθήσει τον αγώνα της Πέμπτης (9/3, 19:45) ανάμεσα στην ομάδα του και την ΑΕΚ Λάρνακας για τους «16» του Conference League. Ο 38χρονος οπαδός των Σφυριών επέσε από το παράθυρο εν κινήσει mini bus στην εθνικό οδό Πάφου - Λεμεσού, υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται στο Γενικό νοσοκομείο της Λευκωσίας, σε κρίσιμη, αλλά σταθερή κατάσταση.

Σύμφωνα με πηγές ο ο Άγγλος οπαδός ήταν μεθυσμένος, ενώ πάνω του βρέθηκαν τέσσερις συσκευασίας με συνολική ποσότητα 1,5 γραμμαρίου κοκαΐνης. Ο Άγγλος οδηγός του οχήματος βρέθηκε θετικός σε χρήση ναρκωτικών ουσιών και συνελήφθη.

