Η τηλεκατευθυνόμενη γκολάρα του Ντιμίτρι Παγιέ στο ματς των προημιτελικών του Conference League κόντρα στον ΠΑΟΚ είναι ένα από τα τρία υποψήφια τέρματα για το φετινό βραβείο Πούσκας.

Πέρασαν σχεδόν δέκα μήνες από το πρώτο ματς μεταξύ Μαρσέιγ και ΠΑΟΚ για τα προημιτελικά του περασμένου Conference League, αλλά το γκολ που πέτυχε ο Ντιμίτρι Παγιέ δεν ξεχνιέται.

Ο Γάλλος ηγέτης είχε γράψει το 2-0 στο 45' με μια «φωτοβολίδα» από τα 30 μέτρα που απλά δεν μπορούσε να σταματηθεί, ένα γκολ που μπορεί να «πλήγωσε» τους φίλους του Δικεφάλου του Βορρά αλλά μνημονεύεται ακόμα και σήμερα για την ομορφιά του. Και πλέον, έχοντας ήδη συμπεριληφθεί στις αρχικές έντεκα υποψηφιότητες, το φαντασμαγορικό γκολ του αρχηγού της Μαρσέιγ βρίσκεται στο Top-3 που θα διεκδικήσει το βραβείο Πούσκας.

Ο Παγιέ έχει να ανταγωνιστεί το ανάποδο ψαλίδι του Πολωνού ακρωτηριασμένου ποδοσφαιριστή, Μάρτσιν Ολέκσι, καθώς και το αλησμόνητο βολ πλανέ του Ριτσάρλισον από το πρόσφατο Μουντιάλ στο εναρκτήριο παιχνίδι της Σελεσάο κόντρα στη Σερβία.

Ο νικητής θα ανακοινωθεί στην απονομή των βραβείων The Best της FIFA στις 27 Φεβρουαρίου.

