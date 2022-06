Βανδάλισαν την τοιχογραφία - φόρο τιμής στον Μουρίνιο που είχε κάνει ο καλλιτέχνης Χάρι Γκραμπ στον προπονητή των Τζιαλορόσι μετά την κατάκτηση του Conference League.

Η τοιχογραφία που απεικόνιζε τον προπονητή της Ρόμα, Ζοσέ Μουρίνιο, ως Ιούλιο Καίσαρα με το τρόπαιο του Conference League ανά χείρας δεν υπάρχει πια στην πρωτεύουσα της Ιταλίας.

Το έργο είχε κάνει στους δρόμους του Circo Massimo της Ρώμης ο καλλιτέχνης Χάρι Γκραμπ αμέσως μετά τη νίκη της ομάδας επί της Φέγενορντ στα Τίρανα, στον τελικό του νεοσύστατου UEFA Conference League.

Πλέον το κεφάλι του «Special One» δεν υπάρχει...

Η Gazzetta delo Sport ανέφερε μάλιστα, ότι κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και με μια τοιχογραφία προς τιμήν του Φραντσέσκο Τότι τη χρονιά που η Ρόμα κατέκτησε το πρωτάθλημα. Την κατέστρεψαν εντός κάποιων ημερών.

The Jose Mourinho mural done by roma fans after the Conference league trophy win gets destroyed 😕 pic.twitter.com/UrwXe36bq5