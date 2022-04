Ο ΠΑΟΚ χάρη στην εντυπωσιακή πορεία του στο φετινό Europa Conference League είδε την Τούμπα να γεμίζει ασφυκτικά και στο ταμείο του να μπαίνουν 12-13 εκατ. ευρώ.

H Τούμπα έζησε ακόμη ένα μεγάλο βράδυ. Μια ακόμη αξέχαστη βραδιά στο φετινό ευρωπαϊκό φινάλε του ΠΑΟΚ.

Μια Τούμπα που τα είχε όλα!

Μια Τούμπα που δεν κάνει λάθος και στο τέλος αποθέωσε με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο τον Ραζβάν Λουτσέσκου και τους ποδοσφαιριστές του, αναγνωρίζοντας την προσπάθειά τους.

«Αυτή είναι η Τούμπα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ήταν χαρά μας», ανέφερε σήμερα ο επίσημος ΠΑΟΚ στα social media της ομάδας, αποθεώνοντας τον κόσμο για την άψογη συμπεριφορά του.

This is Toumba. This is football. It was a pleasure @europacnfleague. #PAOKOM #PAOK #UECL #PAOKfans pic.twitter.com/WOziQsL2t4