L' Equipe:«Δεν μπορεί να διασφαλιστεί η ασφάλεια των οπαδών της Μαρσέιγ στην Ελλάδα»

H γαλλική εφημερίδα L' Equipe ανέφερε σε δημοσίευμα της πως οι ελληνικές αρχές δεν μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια των οπαδών της Μαρσέιγ μετά τα επεισόδια που έγιναν στη Μασσαλία.

Μετά τα επεισόδια που έγιναν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το ματς της Μαρσέιγ με τον ΠΑΟΚ στο «Βελοντρόμ» η παρουσία οπαδών των Γάλλων στη ρεβάνς της Τούμπας μοιάζει με... ερωτηματικό. Ήδη οπαδοί των Μασσαλών έχουν ακυρώσει το ταξίδι τους για τη Θεσσαλονίκη και σύμφωνα με ρεπορτά της γαλλικής εφημερίδας L' Equipe δεν αποκλείεται οι ελληνικές αρχές να απαγορεύσουν εντελώς την παρουσία οπαδών των φιλοξενούμενων.

«Οι ελληνικές αρχές δεν θα ενημερώσουν για αυτό το θέμα μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, αλλά έχουν ήδη ενημερώσει την Ολιμπίκ ότι δεν μπορεί να διασφαλιστεί η ασφάλεια των οπαδών της μετά από από τα επεισόδια στον πρώτο αγώνα. 400 με 500 οπαδοί της Μαρσέιγ θα έπρεπε να ταξιδέψουν στην Ελλάδα. «Μάλλον είναι καλύτερα έτσι, θα είχαμε αρκετά προβλήματα», εξήγησε εσωτερική πηγή μέσα από την Μαρσέιγ.

Η UEFA κίνησε πειθαρχικές διαδικασίες για την επιβολή κυρώσεων για τα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα στη Μασσαλία το απόγευμα της Πέμπτης. Η Μαρσέιγ περιμένει ως ποινή ένα μεγάλο πρόστιμο από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία», ανέφερε το ρεπορτάζ του γαλλικού μέσου.

