Ο Ζοσέ Μουρίνιο ήταν έτοιμος να βγάλει αναμνηστικές φωτογραφίες και να υπογράψει αυτόγραφα για μερικούς οπαδούς της Μπόντο Γκλιμτ, μέχρι τη στιγμή που ένας από αυτούς του πέταξε μια χιονόμπαλα με αποτέλεσμα να αλλάξει γνώμη.

Στην παγωμένη Νορβηγία δοκιμάζεται απόψε (07/04, 22:00) η Ρόμα, για τον πρώτο αγώνα της προημιτελικής φάσης του Conference League. Οπως είναι λογικό ο Ζοσέ Μουρίνιο συγκέντρωσε τα φώτα πάνω του, με τους φίλους της Μπόντο Γκλιμτ να έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν από κοντά τον Πορτογάλο τεχνικό των «τζιαλορόσι».

Ο Μουρίνιο αφού πρώτα συνάντησε μερικούς νεαρούς οπαδούς της νορβηγικής ομάδας έξω από το προπονητικό γήπεδο, κι υπέγραψε αυτόγραφα, στη συνέχεια του ζητήθηκε να βγει φωτογραφίες με μερικούς ακόμη οπαδούς της Μπόντο Γκλιμτ. Ο «Special One» είχε όλη την καλή διάθεση να τους κάνει το χατίρι, αλλά ένας οπαδός του πέταξε μια χιονόμπαλα με αποτέλεσμα να αλλάξει γνώμη τελευταία στιγμή. Ετσι ο Μουρίνιο τους αγνόησε και αποφάσισε να μπει κατευθείαν στο λεωφορείο της Ρόμα.

Mourinho was on his way to meeting fans in Norway when someone from the crowd threw snow at him making turn away. Ruined it for everyone pic.twitter.com/1y1HzqRHrq