Η Μαρσέιγ δέχεται εσχάτως εύκολα γκολ σε στατικές μπάλες ή μακρινές κάθετες μεταβιβάσεις στην πλάτη της άμυνάς της και αυτόματα ο Σλοβένος χαφ και ο Σέρβος μεσοεπιθετικός είναι σε θέση να το εκμεταλλευτούν.

Μία μεγάλη πρόκληση περιμένει απόψε (7/4) τον ΠΑΟΚ καθώς θα παίξει στο Βελοντρόμ και κόντρα στη Μαρσέιγ θα δώσει το... πρώτο ημίχρονο της προημιτελικής φάσης του Conference League. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει δείξει πως είναι σε θέση να ξεπεράσει το οποιοδήποτε εμπόδιο, αλλά ας μην ξεχνάμε πως απέναντί του θα βρίσκεται μία μεγάλη ομάδα που παράλληλα παρουσιάζεται σε αρκετά καλή κατάσταση.

Πιο συγκεκριμένα μετά την ήττα που γνώρισε στις αρχές του περασμένου μήνα από τη Μονακό μετρά πέντε σερί νίκες σε Γαλλία και Ευρώπη, όπου αθροιστικά σημείωσε 14 γκολ και δέχθηκε έξι. Αν προσέξουμε όμως τα πέντε από τα έξι τέρματα παθητικό της ήταν απόρροια δύο τρόπων, καθώς η εστία της παραβιάστηκε σε στατική φάση ή με μακρινή μεταβίβαση στην πλάτη των μετόπισθέν της και λόγω αυτού στην «εξίσωση» της συζήτησης μπαίνουν οι Γιάσμιν Κούρτιτς και Αντρίγια Ζίβκοβιτς, κυρίως ο πρώτος.

Ο Σλοβένος χαφ καταθέτει στην τρέχουσα σεζόν τα... διαπιστευτήριά του και μετρά ήδη 18 γκολ και τρεις τελικές πάσες, ενώ το πόδι του δείχνει «φαρμάκι» στις στατικές μπάλες που κερδίζει η ομάδα.

Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τον Σέρβο μεσοεπιθετικό των επτά προσωπικών τερμάτων και των εννέα ασίστ που αναλαμβάνει συνήθως τις εκτελέσεις των κόρνερ και αυτόματα οι δυο τους είναι σε θέση να «κρίνουν» τα τεκταινόμενα της Μασσαλίας. Ο λόγος; Ξέχωρα από την εκτελεστική τους δεινότητα μία κάθετη ή κάποια μακρινή τους μεταβίβαση όπως φυσικά και ένα χτύπηματά τους σε στημένη φάση, ίσως και γείρει τελικά την πλάστιγγα υπέρ των Θεσσαλονικιών.



Ας θυμηθούμε τον τρόπο που παραβιάστηκε η εστία της Μαρσέιγ στα πέντε σερί ματς που κέρδισε, όπου σε κανένα δεν κράτησε το μηδέν παθητικό.



*Το σερί της ξεκίνησε στο 2-1 επί της Βασιλείας, στην προηγούμενη φάση του Conference League. Οι Ελβετοί σκόραραν τότε στο λιμάνι με τον Εσπόσιτο στο 79', όταν ο 20χρονος επιθετικός βγήκε στην πλάτη της άμυνας των γηπεδούχων μετά από κάθετη του Μπέργκερ.

*Λίγες ημέρες μετά επικράτησε 4-1 της Μπρεστ για τη Ligue 1. Το μοναδικό γκολ των γηπεδούχων σημείωσε στις καθυστερήσεις ο Καρντόνα με κεφαλιά, ύστερα από εκτέλεση κόρνερ του Ντελ Καστίγιο.

*Ακολούθησε η ρεβάνς της Ελβετίας όπου η Μαρσέιγ επικράτησε με το ίδιο σκορ παρότι στο 62' ο Εντόγιε της Βασιλείας «έγραψε» σε φάση τρανζίσιον το 1-0, ενώ με 2-1 κέρδισε στις 20 του μηνός και τη Νις για το πρωτάθλημα. Η αντίπαλός της βρήκε δίχτυα στο 90'+2' με προβολή του Λεμίνα στο πρώτο δοκάρι, μετά από εκτέλεση φάουλ του Κλάιφερτ.

It came in a defeat, but a super strike from Lucas Gourna (2003) for his first Saint-Etienne goal in what was his 57th senior appearance.



Previously linked with PSG and Chelsea, the defensive midfielder could be a name to monitor this summer.#NXGN pic.twitter.com/t6VTXHtw4l