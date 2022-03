Συνήθως τηρείται ο καθωσπρεπισμός της στήριξης στην ομάδα της χώρας. Όχι όμως και στο ματς της Λέστερ με την Ρεν. Ένας Γάλλος σπίκερ σχεδόν... χάρηκε με το γκολ που δέχθηκε ο σύλλογος από την πατρίδα του!

Οι «αλεπούδες» του Μπρένταν Ρότζερς έφτασαν στο 2-0 κόντρα στη Ρεν για την πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση των «16» του Conference League, με το γαλλικό κλαμπ να συναντά και σε αυτή τη φάση της διαδρομής ομάδα από την Αγγλία, μετά το ραντεβού με την Τότεναμ στους ομίλους.

Ο σπίκερ της γαλλικής τηλεόρασης είτε παρασύρθηκε από τη φάση που έφτιαξε η Λέστερ στο 30ο λεπτό, όταν άνοιξε το σκορ η βολίδα του Ολμπράιτον, είτε... μάλλον δεν συμπαθεί τόσο πολύ την Ρεν.

Δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς ο τρόπος που πανηγύριζε στο μικρόφωνο για γκολ που δέχθηκε η ομάδα της πατρίδας του...

French commentator sounded like he fucking hates Rennes with that celebration 😂 pic.twitter.com/JiDenz91wQ