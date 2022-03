Το σερί του ΠΑΟΚ σε τριπλό ταμπλό και η αποθέωση από την UEFA (pic)

Ο ΠΑΟΚ είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που συνεχίζει να έχει υποχρεώσεις σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις (πρωτάθλημα, κύπελλο, Ευρώπη), με μόλις μία ήττα στα τελευταία 20 παιχνίδια του.

Το σερί του ΠΑΟΚ στα τελευταία 20 παιχνίδια σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις δεν περνάει απαρατήρητο, με την UEFA να κάνει σήμερα ειδική αναφορά στην επίδοση των «ασπρόμαυρων».

PAOK = lost only 1 of their last 20 games@PAOK_FC | #UECL pic.twitter.com/jwQoXdinud