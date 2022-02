Το ποδόσφαιρο ενωμένο «φωνάζει» να σταματήσει ο πόλεμος από τους Ρώσους και οι παίκτες της Σλάβια Πράγας φόρεσαν τις εμφανίσεις της Ουκρανίας πριν από το ματς με την Φενέρμπαχτσε. «Ουκρανία, Ουκρανία» φώναζα οι οπαδοί!

Οι Τσέχοι πριν από την έναρξη της αναμέτρησης με τους Τούρκους για το Europa Conference League παρουσιάστηκαν στον αγωνιστικό χώρο με διαφορετικά χρώματα.

Η 11άδα που θα ξεκινούσε το ματς φορούσε τα κίτρινα της Ουκρανίας για να στείλει το μήνυμα κατά του πολέμου που έχει ξεκινήσει η Ρωσία.

Το ποδόσφαιρο παίρνει θέση και δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτοχο να κοιτάζει τα όσα συμβαίνουν επί ουκρανικού εδάφους, εκεί όπου τα ξημερώματα της Πέμπτης έχει αρχίσει η επέλαση των Ρώσων...

Για την ιστορία, η Σλάβια επικράτησε της Φενέρ με σκορ 3-2 και στον επαναληπτικό, περνώντας στην επόμενη φάση του Conference League με το τελικό 6-4.

Slavia Prague team and fans, after their ECL match with Fenerbahce tonight👏👏👏👏 https://t.co/wZzZgw3q7E