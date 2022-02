O Στέφαν Σβαμπ παίρνει φανέλα βασικού στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για το αποψινό πρώτο παιχνίδι κόντρα στη Μίντιλαντ για τη φάση των νοκ άουτ αγώνων το Europa Conference League.

Ένα ερωτηματικό υπήρχε αναφορικά με την αρχική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στο σημερινό παιχνίδι κόντρα στη Μίντιλαντ.

Στο ερώτημα ποιος θα κληθεί να καλύψει το κενό του Γιάσμιν Κούρτιτς, ο Ραζβάν Λουτσέσκου επιλέγει τον Στέφαν Σβαμπ και δίνει φανέλα βασικού στον Αυστριακό μέσο μετά από καιρό.

Ο Ντάγκλας Αουγκούστο προορίζεται για τη θέση και το ρόλο του Ντιέγκο Μπίσεσβαρ, που δεν ξεκινάει στο αρχικό σχήμα.

Κάτω από τα δοκάρια ξεκινάει ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης, με τον Λευτέρη Λύρατζη στο δεξί άκρο της άμυνας, τον Σίντκλεϊ στα αριστερά και τους Ίνγκασον-Κρέσπο να συνθέτουν το δίδυμο των κεντρικών αμυντικών.

Ο Χάρης Τσιγγάρας και ο Στέφαν Σβαμπ θα είναι το δίδυμο των κεντρικών χαφ, με τον Ντάγκλας Αουγκούστο μπροστά τους. Στο δεξί άκρο της μεσοεπιθετικής γραμμής θα είναι ο Άντρια Ζίβκοβιτς, που επιστρέφει στο αρχικό σχήμα, με τον Αλεξάντρου Μιτρίτσα στα αριστερά, ενώ ο Τσούμπα Άκπομ θα βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης.

