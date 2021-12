Η απάντηση του ΠΑΟΚ στο κακόγουστο αστείο της Μίντιλαντ (pics)

Οι «ασπρόμαυροι» απάντησαν στο κακόγουστο αστείο από τους διαχειριστές των social media της προσεχούς αντιπάλους του ΠΑΟΚ στα νοκ άουτ παιχνίδια του Europa Conference League.

Οι Δανοί «σήκωσαν το γάντι» στα social media και οι «ασπρόμαυροι» πέρασαν στην αντεπίθεση και απάντησαν με το δικό τους video στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο TikTok.

Όποια καλή και άκρως χιουμοριστική διάθεση και να είχαν οι υπεύθυνοι διαχειριστές των social media της Μίντιλαντ, μάλλον, ξεπέρασαν τα όρια με τον τρόπο που επέλεξαν να σχολιάσουν τις αναμετρήσεις με τον ΠΑΟΚ στα νοκ άουτ παιχνίδια του Europa Conference League.

H Μίντιλαντ παρότι βρίσκεται οκτώ θέσεις (στο Νο 82) κάτω από τον ΠΑΟΚ (στο Νο 74) στην ειδική βαθμολογία της UEFA, θεωρούν ότι είναι ένα μεγαλύτερο μέγεθος γι' αυτό και αποφάσισαν να ανεβάσουν στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο TikTok ένα video το οποίο είναι στα όρια του χιουμοριστικού, αλλά και της υποτίμησης.

Πιο συγκεκριμένα δημοσίευσαν ένα video διαρκείας πέντε δευτερολέπτων, το οποίο δείχνει έναν τρομαγμένο σκύλο με το σήμα του «Δικέφαλου» επάνω να τρέμει και έγραψαν: «Ο ΠΑΟΚ αυτήν τη στιγμή».

Το απόγευμα της ο «Δικέφαλος» απάντησε μέσω του δικού του λογαριασμού στο TikTok γράφοντας στη λεζάντα του δικού του video: «Θα παίξουμε ποδόσφαιρο ή θα σκοτώσουμε την ώρα μας με χαμηλής ποιότητας meme στο Τik Tok;».

