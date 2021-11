Με Εσίτι και Άκπομ ξεκινά ο ΠΑΟΚ τον «τελικό» στην Μπρατισλάβα (vid)

O Νιγηριανός μέσος ξεκινάει στο αρχικό σχήμα του «Δικεφάλου», ενώ ο Άγγλος φορ προτιμήθηκε για την κορυφή της επίθεσης από τον Ράζβαν Λουτσέσκου.

Με τον Άντερσον Εσίτι και τον Τσούμπα Άκπομ θα ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα του ο ΠΑΟΚ τον αποψινό «τελικό» της Μπρατισλάβα απέναντι στην Σλόβαν.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέλεξε να δώσει φανέλα βασικού στους: Πασχαλάκη, Τέιλορ, Βαρέλα, Κρέσπο, Σίντκλεϊ, Εσίτι, Κούρτιτς, Α. Ζίβκοβιτς, Καντουρί, Μπίσεσβαρ και Ακπόμ.

Ο Εσίτι προτιμήθηκε αντί του Σβαμπ για να αποτελέσει μαζί με τον Κούρτιτς το δίδυμο των εσωτερικών μέσων, με τον Άκπομ να επιλέγεται αντί του Σφιντέρσκι ως ο μοναδικός προωθημένος στο 4-2-3-1 του Ρουμάνου τεχνικού.

