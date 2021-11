ΠΑΟΚ: Με Κρέσπο δεξί μπακ κόντρα στην Κοπεγχάγη (vid)

Με τον Κρέσπο σε ρόλο δεξί μπακ θα ξεκινήσει τον αγώνα με την Κοπεγχάγη ο ΠΑΟΚ, λόγω των πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την Κοπεγχάγη σε ένα σημαντικό παιχνίδι καθώς αν κερδίσει κάνει άλμα πρωτιάς, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου λόγω και των πολλών προβλημάτων να κάνει πολλές αλλαγές στην άμυνα. Για την ακρίβεια επιστρέφει ο Χοσέ Κρέσπο αλλά ως δεξί μπακ, με τον Ισπανό να έχει να αγωνιστεί από τη νίκη των «ασπρόμαυρων» κόντρα στη Λίνκολν εκτός έδρας.

Συγκεκριμένα κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Πασχαλάκης, με τον Κρέσπο δεξιά και τον Βιεϊρίνια αριστερά στα μπακ, ενώ στα στόπερ είναι οι Μιχάι και Μιχαηλίδης. Στο 4-2-3-1 οι Σβαμπ και Κούρτιτς είναι τα αμυντικά χαφ, ο Ζίβκοβιτς δεξί εξτρέμ, ο Καντουρί αριστερό και πίσω από τον Σφιντέρσκι ο Μπίσεσβαρ.

#Starting11 Our starting line up against @FCKobenhavn at Toumba Stadium @europacnfleague #UECL #PAOKFCK #PreGame pic.twitter.com/vd5R0i3ttY