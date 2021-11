Τότεναμ: Ο Κόντε κάνει τελικά ντεμπούτο κόντρα στην Φίτεσε (vid)

Κανονικά στον πάγκο της θα έχει τον Αντόνιο Κόντε για το αποψινό παιχνίδι (04/11, 22:00) με την Φίτεσε, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Conference League.

Το ντεμπούτο του στον πάγκο της Τότεναμ, αναμένεται να πραγματοποιήσει απόψε ο Αντόνιο Κόντε, καθώς ο σύλλογος πρόλαβε να πάρει εγκαίρως βίζα εργασίας για τον Ιταλό τεχνικό, ενόψει του αγώνα της Πέμπτης (04/11, 22:00) κόντρα στην Φίτεσε για το Conference League.

Ετσι, ο 52χρονος τεχνικός, ο οποίος θα λαμβάνει 1 εκατομμύριο ευρώ το μήνα, όσο θα βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία των «πετεινών», θα βρίσκεται κανονικά στον πάγκο της ομάδας του, για να την καθοδηγήσει.

Αλλωστε, αμέσως μετά τις υπογραφές, ο Αντόνιο Κόντε έπιασε δουλειά στην Τότεναμ και προπόνησε για πρώτη φορά τους ποδοσφαιριστές του συλλόγου, ενόψει της αποψινής (04/11) αναμέτρησης.

